Ушла из жизни звезда фильма «Последнее искушение Христа»

Американская кинодива Верна Блум скончалась в штате Мэн после продолжительной болезни. По информации еженедельника Variety, в последнее время у нее развилось осложнения, вызванное деменцией. Сообщение о смерти актрисы подтвердили ее муж и сын.

Начиная с 60-х годов прошлого столетия Верна Блум успела сняться более чем в 30 фильмах и телешоу. Она сыграла Деву Марию в ленте «Последнее искушении Христа», Марион Уормер в «Доме животных» и Сару Бэлдинг в культовой картине «Наездник с высоких равнин». Ее последнее появление на экранах состоялось в сериале «Западное крыло» в 2003 году.

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