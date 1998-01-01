Несмотря на похолодание за окном, в помещениях с центральным отоплением должно быть не ниже +18, если морозы за 30, по нормативу в комнатах и вовсе от +20. Но! Каждый градус сверх-нормы, в среднем, прибавляет 6-7% к оплате. В последних квитанциях ЖКХ у многих прилично прибавилось. Коммунальщики объясняют рост тарифов морозами и НДС, при том, что декабрь был не самым холодным.

Власти обещали повысить тарифы на услуги ЖКХ в среднем по стране на 16%. Но — в зависимости от региона — итоговые суммы в квитанциях выросли в полтора, а то и в два раза.

Виктор Прусаков провел собственное расследование. Он выяснил, что в этом месяце тепловой поток был увеличен в полтора раза. Но только на бумаге, а не по счетчикам.

— Показания узла учета — один и девять тонн в час, умножить на 24 — это будет где-то 45, но никак не 95, — объясняет председатель домового совета Виктор Прусаков (Санкт-Петербург).

То ли обман, то ли реальный, так называемый «перетоп». Потребители услуг ЖКХ ругаются, но все равно оплачивают квитанции. Они фактически бесправны — считают эксперты.

— У нас есть поставщики ресурсов, у нас есть управляющие компании. Ни те, ни другие в том, чтобы экономить — не заинтересованы вообще, — считает эксперт общественной организации «ЖКХ-контроль» Андрей Китаев.

— Вот этот «перетоп» должен ложиться на плечи как ресурсно-снабжающей организации, так и УК. Опять же, нет того грамотного собственника, который бы заставлял их этим заниматься, — говорит председатель правления общественной организации потребителей «Справедливость» Николай Тямшанский.

Сергей Чуприн контролирует расходы на отопление с 2013 года, но показания его приборов учета коммунальщики игнорируют на основании судебного решения. Хотя цифры говорят сами за себя.

— Я знаю реально, что я потребляю в четыре раза меньше, чем я должен оплачивать, плачу я по нормативам — по среднему — по квадратным метрам, — уверерен житель Санкт-Петербурга Сергей Чуприн.

По новым правилам, счетчики Чуприна абсолютно легальны. Но, когда бережливый собственник взял калькулятор в руки, оказалось, что в 2019-м его приборы абсолютно бесполезны.

— У меня получилась ситуация, что я должен буду заплатить еще больше, чем если бы у меня этих приборов не было, — сетует Чуприн.

Сложные математические формулы и расчеты, «перетопы» и, наконец, плановые повышения. В тарифы на отопление заложен и новый НДС, и погодные условия.

— Если брать по всему отопительному периоду: в холодные месяца — декабрь, январь — они переплачивают больше, но в остальные — они экономят тепловую энергию, — рассказывает директор управляющей компании Николай Лепешкин.

Общий призыв к такой стратегии экономии жителям Челябинска не понравился. Тем более, что объяснений много, а платить приходится чаще всего вне зависимости от уличной или комнатной температуры.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России могут появится индивидуальные счетчики тепла. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в правительство.