Волна гриппа и ОРВИ прокатилась по российским регионам

Масштабная эпидемия гриппа и ОРВИ накрыла большинство российских регионов. Школы и детские сады закрываются на карантин, число пациентов на больничных койках неумолимо растет. Порог заболеваемости уже превышен в Екатеринбурге, Якутии, Калужской и Владимирской областях. Опасная инфекция атакует Карелию. В Бурятии и Хабаровском крае на вынужденные каникулы отправилось сразу несколько школ и детских садов, сообщает ТАСС.

С каждым днем все больше пациентов поступает в больницы с осложнениями. Вирус мутирует — победить его становится все тяжелее. Привычные антибиотики уже не помогают, а от народной медицины вообще исходит больше вреда, чем пользы. Нельзя рассчитывать и на прививки. Поскольку вирус видоизменяется, фармакологам приходится каждый год создавать новую вакцину от гриппа.

Вирусы уже скосили едва ли не каждого третьего. Кашель и насморк стали постоянными симптомами у большинства населения в зимний период года. Но хуже всего то, что народ совершенно не знает, как нужно лечиться. Большинство известных средств не лечат, а калечат.

Врачи рекомендуют при заболеваниях не кутаться в плед и забыть про чай с медом и малиновым вареньем — эти методы только обострят возникшие симптомы. Не спасает от ангины и парное молоко — напротив, оно только помогает размножаться бактериям.

Чтобы укрепить иммунитет, специалисты советуют каждый год вакцинироваться, надевать защитную маску и чаще есть куриный бульон.

Ранее Пятый канал рассказал, что нужно есть, чтобы оставаться здоровым.