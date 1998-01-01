Названа предварительная причина выкатки самолета за пределы ВПП в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево пришлось экстренно отменить около десятка авиарейсов из-за инцидента с пассажирским «Boeing». При посадке самолет, выполнявший рейс Астана-Москва, выкатился за пределы взлетной полосы. На борту находились более ста пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации мог стать гололед. Неуправляемый самолет не смог затормозить и передним шасси выкатился за пределы поля. Сотрудникам воздушной гавани потребовалось около часа чтобы эвакуировать самолет с места аварии. Следственный комитет и транспортная прокуратура начали проверку.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как пассажиры, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Сочи, пережили 40 минут страха. Сразу после взлета в салоне начал включаться и выключаться свет, и все это сопровождалось громким неприятным звуком из динамиков.