Названа предварительная причина выкатки самолета за пределы ВПП в Шереметьево

, 12:12 Эфирная новость 47

Причиной инцидента в столичном аэропорту мог стать гололед.

Фото, видео: Пятый канал

В аэропорту Шереметьево пришлось экстренно отменить около десятка авиарейсов из-за инцидента с пассажирским «Boeing». При посадке самолет, выполнявший рейс Астана-Москва, выкатился за пределы взлетной полосы. На борту находились более ста пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации мог стать гололед. Неуправляемый самолет не смог затормозить и передним шасси выкатился за пределы поля. Сотрудникам воздушной гавани потребовалось около часа чтобы эвакуировать самолет с места аварии. Следственный комитет и транспортная прокуратура начали проверку.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как пассажиры, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Сочи, пережили 40 минут страха. Сразу после взлета в салоне начал включаться и выключаться свет, и все это сопровождалось громким неприятным звуком из динамиков.

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