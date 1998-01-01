Жестокая месть: Обиженный на хозяина экскаваторщик разгромил отель в Ливерпуле

В британском Ливерпуле водитель экскаватора устроил погром в отеле. Умело управляя техникой, рабочий заехал по ступенькам на крыльцо гостиницы. После этого он разбил ковшом стеклянные двери, въехал в холл и начал крушить все подряд.

На все уговоры прекратить уничтожение частной собственности рабочий не реагировал. Позже выяснилось: таким образом мужчина пытался отомстить хозяину отеля, тот задолжал ему зарплату. Экскаваторщик недополучил семьсот евро. Убытки, нанесенные обидчиком, владелец гостиницы оценил гораздо существеннее.



Ранее Пятый канал сообщал, что школу боевых искусств Дмитрия Носова в Москве пытались захватить. Мужчины забаррикадировались внутри центра, не выпускали сотрудников и устроили погром — выломали двери, вывернули розетки и светильники.