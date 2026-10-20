«Дайте мне дожить»: Дибров о свадьбе бывшей жены с Товстиком

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 30 0

Полина ранее заявляла о том, что «не торопится» официально оформлять отношения. Надо бы поспешить ради бывшего мужа.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Дибров не знает, доживет ли до свадьбы бывшей жены Полины с Товстиком

Телеведущий Дмитрий Дибров отшутился от ответа на вопрос про подарок на свадьбу бывшей жены Полины Дибровой с бизнесменом Романом Товстиком, заявив, что сначала ему «нужно дожить» до этого торжества.

Разговор произошел на премии «Люди года», куда Дибров пришел в числе звездных гостей. Корреспондент 5-tv.ru поинтересовался, готовит ли ведущий уже подарок и поздравления для молодоженов.

«Нет-нет-нет, дайте мне дожить до нее», — ответил Дибров, дав понять, что официальное оформление отношений пары случится еще не скоро.

Шутка телеведущего оказалась недалека от правды: сама Полина неоднократно признавалась, что брак с Товстиком в ее близких планах не значится. На вопрос фолловеров о замужестве модель отвечала, что «не торопится». Ранее она успокоила поклонников и по поводу вирусного ролика, в котором бизнесмен надевает ей на палец кольцо — по словам Дибровой, это был «просто подарок-шутка», а всему свое время.

Ролик с моментом вручения презента разлетелся по сети и породил слухи о скорой свадьбе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Диброва не спешит замуж за Романа Товстика, хотя отношения пары в публичном поле выглядят безоблачно. История их романа началась на фоне двух громких разводов: в 2025 году Диброва рассталась с Дибровым после 16 лет брака, родив ему троих сыновей, а Товстик развелся с женой Еленой, с которой прожил 20 лет. Конфликт экс-супругов бизнесмена доходит и до суда — недавно суд отказал Елене в признании недействительным брачного договора с Романом.

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