Наследственный вопрос: чтеца старообрядческой церкви убил родной дядя в Подмосковье

Чтеца старообрядческой церкви убил родной дядя в Подмосковье из-за наследства

Подмосковного чтеца старообрядческой церкви 33-летнего Даниила, пропавшего 12 октября по дороге с работы, убил собственный дядя Алексей — конфликт разгорелся вокруг недвижимости, которую мужчина судом отстоял для себя, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на мать погибшего.

Как рассказала 5-tv.ru мать Даниила, в поисках ее сына участвовали десятки волонтеров и его знакомые — коллеги по церковной и общественной деятельности. К поискам пропавшего подключались и полицейские со следователями. Спустя несколько дней тело мужчины обнаружили в коллекторе.

Мотивом расправы, предположительно, стал затяжной спор об имуществе: дядя через суд пытался лишить племянника прав на подаренную недвижимость, однако Даниил выиграл все тяжбы. Последнее решение в его пользу вынесли 28 сентября — за две недели до исчезновения.

Алексея задержали. По предварительным данным, он уже дал признательные показания в совершении убийства, вскоре ему изберут меру пресечения.

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