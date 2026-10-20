Наследственный вопрос: чтеца старообрядческой церкви убил родной дядя в Подмосковье

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 25 0

Причиной конфликта между родственниками стал спор об имуществе.

Что известно про убийство чтеца старообрядческой церкви

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Чтеца старообрядческой церкви убил родной дядя в Подмосковье из-за наследства

Подмосковного чтеца старообрядческой церкви 33-летнего Даниила, пропавшего 12 октября по дороге с работы, убил собственный дядя Алексей — конфликт разгорелся вокруг недвижимости, которую мужчина судом отстоял для себя, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на мать погибшего.

Как рассказала 5-tv.ru мать Даниила, в поисках ее сына участвовали десятки волонтеров и его знакомые — коллеги по церковной и общественной деятельности. К поискам пропавшего подключались и полицейские со следователями. Спустя несколько дней тело мужчины обнаружили в коллекторе.

Мотивом расправы, предположительно, стал затяжной спор об имуществе: дядя через суд пытался лишить племянника прав на подаренную недвижимость, однако Даниил выиграл все тяжбы. Последнее решение в его пользу вынесли 28 сентября — за две недели до исчезновения.

Алексея задержали. По предварительным данным, он уже дал признательные показания в совершении убийства, вскоре ему изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как 19-летний британец убил соседа по квартире, а затем обращался к искусственному интеллекту за юридической консультацией и новостями о преступлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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