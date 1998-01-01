Видео: военные приступили к взрывным работам на реке Бурея

, 16:30 Эфирная новость 23

Чтобы пробить канал в образовавшейся каменной «пробке», понадобятся сотни тонн взрывчатки. Есть опасность цунами.

Фото, видео: Пятый канал

В Хабаровском крае в эти минуты раздаются взрывы. В руках военных инженеров — река Бурея. Ее освобождают от оползня, из-за которого обрушилась часть сопки. Затор поначалу даже приняли за гигантский метеорит, но затем «космическую» версию отмели, грунт оказался земного происхождения.

На воздух взлетают десять тонн тротила, но даже такой внушительный заряд коренным образом ситуацию на реке Бурея не улучшает. На месте образуется воронка шириной 30 метров и глубиной в три с половиной метра. По сравнению с затором — пустяк. Пробить скальные породы не так уж и просто, говорят военные. Очищать русло придется поэтапно. Работу контролируют и с командного пункта, и с воздуха — в небе кружат беспилотники.

Грунт придется убирать слоями. Сначала два метра, далее опять два метра. Такая вот у нас расчетная действительность. Объем работы очень большой, и довольно длительный процесс, — рассказывает Александр Первушов, заместитель командира инженерной бригады ВВО.

После каждого подрыва следует тщательный анализ ситуации: насколько уменьшился затор и как поведет себя при следующих работах. Некоторые куски горной породы просто огромные, до 15 метров в диаметре.

Сейчас военные «снимают первый слой», а впереди более мощные взрывы. 300 тонн тротила в регион доставляли железнодорожными составами, а на место проведении спецоперации — вертолетами. Дальше взрывчатку грузят на снегоходы и везут к месту обвала. Участок опасный и малоизведанный. На помощь приходят снегоходы.

Военным приходится работать в непростых условиях: кругом непроходимая тайга и настоящие сибирские морозы. Ночью температура опускается до минус 30. Прямо в тайге развёрнут полевой лагерь. Здесь и теплые палатки, и душ. Даже еда особая. Помимо основных блюд, участникам спецоперации выдают дополнительный паек.

— Хлеб, сало, лук, чеснок, пряники либо печенье, горячий чай, — рассказывает Павел Баринов, начальник управления ресурсного обеспечения Восточного военного округа.

Спецоперация в этих глухих местах развернулась после того, как русло реки Бурея в декабре прошлого года завалило скальным массивом. Каменную плотину обнаружили туристы. Масштабы местных жителей ужаснули, поначалу даже решили, что упал метеорит.

«Космическая версия» не подтвердилась, но задача у военных от этого не меняется. В кратчайшие сроки надо расчистить русло реки и устранить затор. Уже завтра вертолетами доставят дополнительные бульдозеры и экскаваторы.

— Рассчитываем, что первую протоку мы сделаем до 1 февраля, а параллельно с этим, будет делать вторую, одновременно, чтобы пустить весь проем воды, — сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков.

Пробить затор необходимо до наступления весеннего паводка. В зоне возможного подтопления: три населенных пункта, участок Байкало-Амурской магистрали, железная дорога и крупнейшая на Дальнем Востоке — Бурейская ГЭС.

Сейчас находиться на месте обвала запрещено. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Завершить все работы планируют к 20 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что более 20 человек попали под оползень на Филиппинах.

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