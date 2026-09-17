Первые участки на выборах откроются на Дальнем Востоке в 23 часа по московскому времени

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Планируется провести более двух тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

В России стартует масштабное трехдневное голосование, первые участки откроются на Дальнем Востоке в 11 вечера по московскому времени.

Всего планируется провести более двух тысяч избирательных кампаний разного уровня. Впервые в выборах принимают участие четыре воссоединенных региона.

«Для них это выстраданное право, как никем из нас. Выстраданное ценой жертв, ценой лишений, ценой гибели близких, ценой сражений с 2014 года», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Выборы охватят всю Россию, пункты голосования будут открыты в том числе и для наших граждан за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Центрального избирательного комитета Элла Памфилова в ходе доклада о готовности системы к выборам в единый день голосования заявила, что на каждом избирательном участке будет назначен ответственный за эвакуацию.

По ее инициативе в состав каждой участковой комиссии включили преимущественно мужчину, который будет отвечать за эвакуацию в случае необходимости, противопожарную безопасность и предотвращение возможных провокаций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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