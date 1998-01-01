Пуск израильской ракеты над Средиземным морем зафиксировали ВКС России

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Военные сообщили, что траектория полета цели проходила из центральной части акватории в направлении восточного побережья.

Фото: www.globallookpress.com

Воздушно-космические силы РФ во вторник утром, 22 января, зафиксировали запуск ракеты-мишени над акваторией Средиземного моря в рамках испытаний израильских средств противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

— Сегодня в 07 часов 35 минут (по московскому времени — прим. ред.) радиоэлектронными средствами Воздушно-космических сил России обнаружен пуск ракеты-мишени над акваторией Средиземного моря, — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Национального центра управления обороной РФ идентифицировали цель как ракету-мишень для испытаний системы противоракетной обороны израильских военно-воздушных сил. В военном ведомстве добавили, что траектория полета «проходила из центральной части Средиземного моря в направлении восточного побережья».

Ранее Пятый канал сообщил, что Россия успешно испытала противоспутниковую ракету в декабре 2018 года.

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