Появилось видео двух полыхавших судов в Керченском проливе

В распоряжении Пятого канала оказались видеокадры объятых пламенем двух судов в нейтральных водах недалеко от Керченского пролива. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате пожара погибли 14 моряков, передает ТАСС.

Всего на обоих танкерах — «Канди» и «Маэстро» — находились 32 моряка, 12 из них удалось спасти.

Шансы найти остальных людей крайне малы из-за низкой температуры воды в Черном море, отметил Аксенов. Кроме того, погода в районе места поисков начала портиться, ожидаются дождь и мокрый снег, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Пожар на судах начался в понедельник, 21 января, в нейтральных водах недалеко от Керченского пролива. По предварительной версии, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. Экипажи «Канди» и «Маэстро» состояли из граждан Турции и Индии.

Ранее Пятый канал сообщал, как пострадавших при пожаре на танкерах моряков не могут доставить на берег. К спасательной операции в Керченском проливе было привлечено восемь судов.