В спасении экипажей горящих танкеров участвуют восемь российских кораблей

К спасательной операции в Керченском проливе привлечено восемь судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

В нейтральных водах Керченского пролива горят два танкера под флагами Танзании. Возгорание произошло вечером в понедельник, 21 января. Как сообщил представитель Росморречфлота, за последний час информация о количестве жертв и выживших не изменилась.

К сожалению, неизвестной по-прежнему остается судьба еще пятерых моряков. В районе ЧП продолжают работу российские спасатели — как только стало известно о происшествии, они без промедления отправились на помощь терпящим бедствие экипажам.

— Восемь судов уже привлечено плюс буксир «Спасатель Демидов». Готовятся в Керчи к приему пострадавших, — информируют в Росморречфлота.

Также принять пострадавших готовы медицинские учреждения в Анапы, Новороссийска и Геленджик. Из Симферополя в Керчь для оказания помощи направлена бригада медиков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пожар на танкерах мог начаться из-за нарушений техники безопасности.