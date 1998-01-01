В спасении экипажей горящих танкеров участвуют восемь российских кораблей

, 22:39 Эксклюзивное интервью 101

Российские спасатели отправились на помощь пылающим судам как только поступила информация о происшествии.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Керчь ФМ

К спасательной операции в Керченском проливе привлечено восемь судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

В нейтральных водах Керченского пролива горят два танкера под флагами Танзании. Возгорание произошло вечером в понедельник, 21 января. Как сообщил представитель Росморречфлота, за последний час информация о количестве жертв и выживших не изменилась.

К сожалению, неизвестной по-прежнему остается судьба еще пятерых моряков. В районе ЧП продолжают работу российские спасатели — как только стало известно о происшествии, они без промедления отправились на помощь терпящим бедствие экипажам. 

— Восемь судов уже привлечено плюс буксир «Спасатель Демидов». Готовятся в Керчи к приему пострадавших, — информируют в Росморречфлота.

Также принять пострадавших готовы медицинские учреждения в Анапы, Новороссийска и Геленджик. Из Симферополя в Керчь для оказания помощи направлена бригада медиков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пожар на танкерах мог начаться из-за нарушений техники безопасности.

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