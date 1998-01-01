Сказки, не ставшие былью: Объекты «Метростроя» в Петербурге за последние годы

Накануне власти Петербурга объявили о расторжении всех контрактов с «Метростроем» и это очень серьезно. Сейчас в городе одновременно идут работы на четырех линиях метрополитена. Планы еще масштабнее. Но, за последние пять лет открыты всего две станции, а город хочет в ближайшие 10 лет получить 20 станций — темпы совсем другие и город решился сменить генподрядчика.

Иван Приймак, с грустью смотрит на будущую станцию метро, когда она будет достроена опытный проходчик даже не берется предполагать. Зато с уверенностью может сказать, он туда не спустится. Как экономили на объекте, строитель видел лично.

— Доски, которые я лично разгружал, половина были гнилых, и видно что они куплены непонятно где, — вспоминает проходчик Иван Приймак.

А потом, говорит мужчина, кончились даже гнилые доски, престали платить зарплаты, работать под землей стало невыносимо. Солярку для техники закупать не на что. Воды нет. В раздевалках холод. Несколько бригад объявили голодовку. Вмешалось правительство санкт Петербурга, часть денег людям выплатили, и начали искать решение проблемы.

— Я считаю, что город должен иметь соответствующий контрольный пакет, чтобы управлять всеми ситуациями, и должен нести консолидированную ответственность, — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

И чиновники сделали беспрецедентное заявление — с компанией которая почти 80 лет строит метро в Петербурге разорвут все контракты. Основания? Глубоко копать не надо, они на поверхности.

Станция метро «Горный институт». Еще в 2015-м здесь должен был появиться вестибюль. Торжественное открытие переносили несколько раз, последний крайний срок 2018. Но тоже не успели. Теперь говорят купить здесь жетоны можно будет лишь в 2021-м. Не сложная математика — фактическое отставание от сроков шесть лет.

За пять лет в Петербурге сдали всего две станции. Это «Беговая» и «Новокрестовская». И те еле успели к чемпионату мира по футболу. Спустя полгода эксперты обнаружили более тысячи дефектов. Петербург, между тем растет. Жилые кварталы сдают один за другим. Рекламные проспекты обещают — до метро рукой подать. Но пока новые станции обозначены на карте лишь пунктиром. Опустевшие тоннели с брошенной техникой инспектируют разве что диггеры.

А тем временем на земле, в офисе «Метростроя», небывалое затишье. Пресс-секретарь признает — денег в компании нет. Правда, винят строители во всем как раз своего единственного заказчика — город.

— Мы выполняем работы. Мы их сдаем. Следовательно, заказчик должен нам их заплатить. Соответственно дальше эти деньги пускаются в оборот — также закупается оборудование, платятся зарплаты и так далее, — отмечает пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк.

Власти же не хотят принимать такую работу. Замкнутый круг. Видимо, чтобы разорвать его, Смольный и пошел на радикальные меры. Через 10 дней будет объявлен новый конкурс. Крупные игроки строительного рынка Петербурга пока не готовы взяться за такую работу, а вот московские уже спустя сутки объявили о готовности.

Значит ли это полный крах «Метростроя»? Вряд ли крупная фирма сможет продержаться, копая колодцы на дачных участках. А вот рабочие, скорее всего, найдут места у нового генподрядчика. Специалистов в подземном деле не много и все они на вес золота.

Ранее Пятый канал сообщал, что петербургские метростроители завершили проходку тоннеля до станции «Горный институт».