Петербургские метростроители завершили проходку тоннеля до станции «Горный институт»

В ночь на 11 января компания «Метрострой» завершила проходку перегонного тоннеля до строящейся станции «Горный институт», сообщили на предприятии.

Этот участок Лахтинско-Правобережной линии будет использоваться для оборота подвижного состава. Когда построят станцию «Шкиперская», «Горный институт» станет перегонным. Открытие станции запланировано на 2021 год.

С июля 2018 года строители прошли 1287 метров тоннеля. В ближайшее время инженеры соорудят разгружающий свод и демонтажную камеру, после чего проходческий щит перенаправят на строительство Красносельско-Калининской линии.

Ранее Пятый канал рассказывал о забастовке проходчиков тоннеля в Петербурге.