В распоряжении Пятого канала оказались эксклюзивные кадры записи с камер наблюдения московского ресторана, на которых видно, как Ксения Собчак возвращается к избитому мужем режиссеру Константину Богомолову.

Телеведущая заходит внутрь и устремляется к столику, когда медики уже оказали помощь пострадавшему, и покинули заведение.

После драки на странице светской дивы в Instagram появилась ее фотография в образе Анны Карениной — самой известной изменницы в истории мировой литературы. Подписчики считают, что публикация связана с любовным треугольником, который возник в знаменитой семье.

Уже известно, что Максим Виторган сломал оппоненту нос в двух местах. Ранее Пятый канал публиковал момент избиения Богомолова на улице.