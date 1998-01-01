После драки Виторгана и Богомолова Собчак предстала в образе Анны Карениной

После скандальной драки Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова Ксения Собчак опубликовала собственную фотографию в образе Анны Карениной.

Телеведущая подписала снимок хэштегом #moodoftheday (текущее настроение — прим.ред.) и сообщала, что это фотосессия для женского глянцевого журнала. Однако подписчики Собчак сошлись во мнении, что снимок в образе самой известной изменницы мировой литературы связан с любовным треугольником, который якобы имеет место быть в известной семье.

instagram @xenia_sobchak

— Анна Каренина! Но только под поезд не бросайтесь! Да и мужа тоже бросать не надо! — призывает одна из пользовательниц.

— Жаль, такая пара, — гласит другой комментарий.

— Стеб высшего уровня👍👍👍Каренин Вронский Каренина, — раскусил третий.

Ранее Пятый канал рассказывал о жестоком избиении Контантина Богомолова у московского ресторана, которое устроил Максим Виторган, заставший супругу с режиссером.