В Петебурге скончался писатель-фантаст Михаил Ахманов

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Об утрате друга, физика и литератора, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Фото: Wikipedia.org

В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни умер известный писатель-фантаст Михаил Ахманов (Нахмансон). Об утрате друга сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

— После ухода братьев Стругацких, Миша — физик, ставший писателем, — был лучшим, на мой взгляд, из российских фантастов, — написал парламентарий на своей странице «ВКонтакте».

По словам Вишневского, Михаила Ахманова не стало 10 января. Уроженец Ленинграда Ахманов всю жизнь прожил в Северной столице, окончил физмат в Ленинградском государственном университете.

В конце 80-х увлекся переводом англоязычной фантастики, а в 1996 году вышел его первый роман «Скифы пируют на закате». В 2002 году Ахманова наградили Литературной премией имени Александра Беляева за перевод книги Джеймса Глейка «Хаос. Создание новой науки», в 2009 году писатель стал лауреатом премии фестиваля «Невский проспект» за роман «Ассирийские танки у врат Мемфиса».

Ранее Пятый канал рассказывал о смерти режиссера-документалиста Рашида Давлетшина.

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