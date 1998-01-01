Умер пермский режиссер-документалист Рашид Давлетшин

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Для друзей и знакомых смерть творца стала неожиданностью, хотя он имел давние проблемы со здоровьем.

Фото: www.flahertiana.ru/jury

Пермский режиссер и кинодокументалист Рашид Давлетшин скончался 19 января в возрасте 63-х лет. О его смерти сообщает один из городских порталов Перми.

В социальных сетях вспоминают Давлетшина, который был не только режиссером, но еще и педагогом. По словам друзей и знакомых, кончина Рашида стала неожиданностью, хотя он давно болел.

— Да что же это за начало года — сегодня утром умер мой (наш) мастер, учитель, друг Рашид Рафикович Давлетшин, — пишет режиссер Ольга Аверкиева, выпускница студии Давлетшина.

Режиссер родился в 1955 году, закончил Московский государственный институт культуры. Всего он снял более 30 документальных фильмов, за которые получил многочисленные награды и премии.

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