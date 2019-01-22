Светская львица и бывшая балерина Анастасия Волочкова отметила день рождения в одном из московских ресторанов. Краткий видеоотчет знаменательного события известная самопиарщица традиционно выложила в сеть, чем дала поклонникам очередной повод погадать на тему, кем же является таинственный возлюбленный теледивы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Янв 2019 в 6:00 PST

— Музыкой навеяло лезгинку любимого… — подписала Волочкова видео с кавказским танцем.

Пользователи удивились новой подробности о тайном ухажере балерины.

— Так он не европеец? — спросил один из подписчиков.

— А че любимый не станцевал лезгинку? — вопрошает другой.

— Не позорьтесь😕. Этот танец нужно уметь танцевать, и обязательно одетой… — заметил третий.

Примечательно, что если все заявления Волочковой о якобы имеющемся у нее любимом мужчине окажутся правдой, то получается, что экс-балерина остается верна своим пристрастиям — почти все известные герои романов Анастасии были представителями южных национальностей, за исключением отца ее дочери Ариадны — Игоря Вдовина.

Ранее Пятый канал рассказывал о дорогом кольце, которое получила Волочкова от своего ухажера в качестве подарка на Новый год.