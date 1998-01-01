Волочкова готовится к свадьбе — таинственный любимый уже подарил ей кольцо

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Балерина продемонстрировала украшение с бриллиантами и рубином всем интересующимся.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @volochkova_art

На презентации своей книги Анастасия Волочкова похвасталась перед журналистами подарками от таинственного возлюбленного на Новый год и свой 43-й день рождения. По словам балерины, роскошный подарок-сюрприз на день рождения ей преподнес любимый, которого давно и безуспешно пытаются вычислить поклонники знаменитости.

— Возлюбленный мой приезжал ко мне на Мальдивы, прилетал на пять дней. Мы летали раздельно, чтобы журналистская братия нас не сфотографировала вместе. И слава богу, что мы не вместе прилетали обратно, потому что меня встретил букет белых роз, любимый, шампанское со льдом в машине. Эскортом меня встречали на четырех машинах. Очень-очень круто, — рассказывает Волочкова о своем таинственном любимом.

На самом дне рождения, 20 января, он не присутствовал, Анастасия встретила праздник в узком семейном кругу, с дочерью.

Не преминула знаменитость и продемонстрировать подарок от любящего мужчины на Новый год — кольцом с рубином и бриллиантами. Когда же журналисты, задали вопрос, будет ли у балерины, переживающей такой бурный роман, вторая свадьба, Волочкова ответила коротко и утвердительно.

— Свадьба? Конечно, будет у меня свадьба, вы что, — заверила Анастасия пишущую братию, стараясь не встречаться взглядом с журналистами.

Ранее Пятый канал рассказывал, как пользователи Instagram возмутились очередной публикации Волочковой: она пыталась закинуть в купель с ледяной водой своего кота.

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