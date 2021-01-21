Ночная репетиция: Петербург готовится отметить 75 лет со дня снятия блокады

В центре Петербурга этой ночью маршировали военные. На Дворцовой площади состоялась репетиция парада в честь 75-летия полного снятия блокады.

В тренировке участвовали несколько тысяч курсантов военных училищ. Они отработали торжественное построение и марш. В маневрах задействовали и боевую технику. Во время парада возглавлять колонну будет самый знаменитый танк военного времени — Т-34.

Впереди у военных еще одна репетиция — финальная, а 27 января город будет отмечать памятную дату.

Ранее Пятый канал сообщал, что во время главного парада в Северной столице всего будет задействовано около двух тысяч военных Западного округа и курсантов учебных заведений Минобороны России.