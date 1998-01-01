Резкий рост заболеваемости гриппом зафиксирован в ряде российских регионов

В России зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так сразу в 13 регионах эпидемический порог превышен вдвое. По данным Роспотребнадзора, наиболее опасная ситуация сложилась в Пермском крае, на Алтае, в Свердловской, Владимирской и Новосибирской областях. Там уже закрыты на карантин более 80 школ и детских садов.

Специалисты напоминают, что наступил, так называемый период подъема, когда заболеть проще, чем обычно. В качестве профилактики советуют носить медицинские маски и чаще мыть с мылом руки. Детям и пожилым людям вовсе рекомендовано ограничить посещение мест массового скопления людей.

Ранее петербуржцам рассказали о «правилах выживания» в крещенские морозы.