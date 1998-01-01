Петербуржцам рассказали о «правилах выживания» в крещенские морозы

Арктические морозы на Северо-Западе России представляют серьезную опасность для здоровья людей. В группе риска находятся петербуржцы с ослабленным здоровьем, заядлые курильщики и любители согреться алкоголем.

Специалисты рекомендуют отказаться от спиртного, чтобы не получить обморожение. Опьянение вызывает только иллюзию тепла, при этом человек может не заметить переохлаждение. Курение на морозе ухудшает циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми.

Роспотребнадзор советует жителям Северной столицы носить свободную одежду в несколько слоев, а также использовать термобелье. Это позволит удержать тепло и обеспечит нормальную циркуляцию крови. Даже короткая прогулка без шапки, шарфа и варежек может повлечь за собой серьезные последствия.

Особое внимание следует обращать на состояние детей и пожилых людей. Эти категории населения наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям. Кроме того, следует помнить о домашних животных, чей мех не защитит от крещенских морозов.

Ранее Пятый канал рассказывал, как ребенок заблудился в Красноярском крае в 30-градусный мороз.