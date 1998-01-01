Петербуржцам рассказали о «правилах выживания» в крещенские морозы

, 10:55 52

Роспотребнадзор выпустил памятку, где говорится об угрозе обморожения в условиях аномально низкой температуры воздуха.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Тема:
Погода 3542

Арктические морозы на Северо-Западе России представляют серьезную опасность для здоровья людей. В группе риска находятся петербуржцы с ослабленным здоровьем, заядлые курильщики и любители согреться алкоголем.

Специалисты рекомендуют отказаться от спиртного, чтобы не получить обморожение. Опьянение вызывает только иллюзию тепла, при этом человек может не заметить переохлаждение. Курение на морозе ухудшает циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми.

Роспотребнадзор советует жителям Северной столицы носить свободную одежду в несколько слоев, а также использовать термобелье. Это позволит удержать тепло и обеспечит нормальную циркуляцию крови. Даже короткая прогулка без шапки, шарфа и варежек может повлечь за собой серьезные последствия.

Особое внимание следует обращать на состояние детей и пожилых людей. Эти категории населения наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям. Кроме того, следует помнить о домашних животных, чей мех не защитит от крещенских морозов.

Ранее Пятый канал рассказывал, как ребенок заблудился в Красноярском крае в 30-градусный мороз.

Тема:
Погода 3542
22 янв
Полиция спасла ребенка, заблудившегося в Красноярском крае в 30-градусный мороз
22 янв
Пострадавших при пожаре на танкерах не могут доставить на берег
22 янв
Видео: Военная техника борется с последствиями циклона на Камчатке
22 янв
Аномальные морозы ожидают жителей Москвы
21 янв
Снежный армагеддон: Из-за снегопадов в США введен режим ЧС
21 янв
Сколько продлятся холода в европейской части России
21 янв
Жители Москвы и Петербурга готовятся к аномальным холодам
21 янв
Петербург борется с непогодой и пока проигрывает
20 янв
Жизнь под «водопадом»: Дом в Петербурге неделю топит из-за протекающей кровли
20 янв
Залповый снегопад: ученые прогнозируют период неизведанных катаклизмов

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:58
Центробанк отправил на санацию крупный банк из ТОП-50
11:39
Блокада Ленинграда: 22 января закончился немецкий обстрел, город вздохнул свободно
11:29
Ресторатор рассказал, что ждет поклонников Versus в 2019 году
11:18
Заключенные в Ростовской области напали на сотрудников колонии
11:12
Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось — репортаж
10:55
Петербуржцам рассказали о «правилах выживания» в крещенские морозы
10:47
Спасатели вывели из загоревшегося здания Арбитражного суда в Петербурге 100 человек
10:32
Минтруд назвал самые востребованные профессии 2018 года
10:20
Волна гриппа и ОРВИ прокатилась по российским регионам
10:13
Актер Головин согласился на ДНК-тест для установления отцовства
10:04
Пожар произошел в здании Арбитражного суда в Петербурге — видео
10:03
Сальма Хайек «пригрела» змею на груди — видео
9:52
Пассажиров метро отучат от сидения «нога на ногу»
9:43
«Статья расстрельная» — подробности покушения на Брежнева
9:39
Очевидцы сообщают о хлопке в одном из банков Новосибирска
9:29
«Невозвратные» билеты на поезд могут начать продавать и в плацкартные вагоны
9:15
Окаменелость древней рыбы пролила свет на происхождение человека
9:00
В Госдуме обсудят способы защиты соцвыплат от взыскания
8:44
Полиция спасла ребенка, заблудившегося в Красноярском крае в 30-градусный мороз
8:39
В Кремле готовятся к сложным переговорам с с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Самая холодная ночь января зафиксирована в Москве

сегодня

Аномальные морозы ожидают жителей Москвы

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама