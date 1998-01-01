ФСБ обыскивает возможных участников украинской банды, «осевших» в Крыму

Сотрудники федеральной службы безопасности проводят обыски в домах двоих возможных участников действующего на Украине националистического батальона в Крыму. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

— Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, предположительно, эти мужчины могут являться участниками незаконного вооруженного формирования, которое действует на территории Херсонской области Незалежной. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства». Имена подозреваемых не раскрываются.

Ранее Пятый канал сообщал о задержании участников банды неонацистов, «работающих» в нескольких регионах России.