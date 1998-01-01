Стало известно, когда выпишут из больницы Николая Дроздова

81-летний ученый-зоолог и ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов планирует выписаться из больницы в начале февраля, сообщает РИА Новости. Ночью, 2 января, Дроздова привезли в больницу с травмой, которую он получил дома, выполняя физические упражнения.
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Телеведущий также добавил, что у него сломаны два ребра, поясничный позвонок и ключица. Это результат выполнения одного из упражнений йоги.
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Ранее Пятый канал сообщал, что Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после госпитализации.