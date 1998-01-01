Стало известно, когда выпишут из больницы Николая Дроздова

81-летний ученый-зоолог и ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов планирует выписаться из больницы в начале февраля, сообщает РИА Новости. Ночью, 2 января, Дроздова привезли в больницу с травмой, которую он получил дома, выполняя физические упражнения.

— Уже лежу три недели. Сегодня утром приятно было проснуться — я заметил, что у меня ничего не болит, почувствовал себя почти здоровым. Недельку еще выздоровление, полторы, может, в начале февраля надеюсь выйти , — сказал Николай Дроздов.

Телеведущий также добавил, что у него сломаны два ребра, поясничный позвонок и ключица. Это результат выполнения одного из упражнений йоги.

— Попытка достать пальцами левой руки за спиной пятку правой ноги — такое есть упражнение — это можно, но не нужно в моем возрасте. Я потерял равновесие и упал на спину, ребрами на локоть , — поделился телеведущий.

Ранее Пятый канал сообщал, что Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после госпитализации.