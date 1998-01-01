Правительство не станет замораживать строительство космодрома Восточный

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Работы будут продолжены, несмотря на уголовные дела, долги подрядчиков и отставание по срокам.

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Правительство РФ не будет замораживать строительство космодрома Восточный. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в среду, 23 января, подводя итоги совещания по финансово-экономическому состоянию Роскосмоса, сообщает ТАСС.

— Принято решение не замораживать стройку, потому что в противном случае у нас произойдет рассинхронизация по мероприятиям создания (ракеты-носителя — прим.ред.) «Союз-5ФТК» и «Ангары», стройку продолжать, оптимизировать все объекты, которые были запланированы для первой очереди, дать предложения по обеспечению их финансирования, и начинать строительство объектов второй очереди, — сказал Борисов.

Вице-премьер отметил, что на данный момент с космодрома Восточный были осуществлены четыре запуска и дальнейшее развитие космонавтики правительство связывает именно с этой площадкой.

Юрий Борисов подчеркнул, что запланированные ранее работы по строительству первой очереди не были выполнены в полном объеме.

— Поэтому, сегодня достаточно серьезная ситуация связана с тем, что строители практически обанкротились, очень много материалов находится в судах, контракты разрываются, деньги возвращаются. И все это (занимает — прим. ред.) длительный период, — уточнил вице-премьер.

Зампред правительства также заявил, что поручение президента РФ не позднее 2023 года завершить создание стартового комплекса для ракет сверхтяжелого класса должно быть выполнено, включая дублирующий комплекс для старта тяжелой «Ангары».

Достройка космодрома Восточный будет частично происходить за счет собственных средств «Роскосмоса». Остальные оптимизационные мероприятия перенесут на второй этап.

— Безусловно, часть будет за счет средств, которые сегодня запланированы во втором этапе, но это предусматривает возврат через судебные решения тех средств, которые сегодня по расторжению контрактов положено вернуть заказчику. Мы будем продолжать, одновременно востребуя эти деньги, — уточнил Борисов.

По словам вице-премьера, объем неосвоенных средств при строительстве первой очереди космодрома Восточный составил 28 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, когда новейшие российские ракеты впервые стартуют с космодрома «Восточный».

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