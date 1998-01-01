Стали известны номинанты на премию «Сезар»

Во французской столице объявили номинантов престижной кинопремии «Сезар», церемония награждения которой пройдет в 44-й раз 22 февраля, передает телеканал «360». Торжественное мероприятие будет вести британская актриса Кристин Скотт Томас, номинированная на премию «Оскар» в 1997 году за роль в фильме «Английский пациент».

В категории «лучший фильм» представлены семь картин: «Боль» Эммануэля Финкеля, «Братья Систерс» Жака Одияра, «Непотопляемые» Жиля Леллуша, «На свободе» Пьера Сальвадори, «Опекунство» Ксавье Леграна, «Ги» Алекса Лутца, «Младенец» Жанны Эрри.

За звание «лучший актер» будут бороться Ромен Дюрис (за роль в фильме «Наши сражения»), Венсан Лакост («Аманда»), Дени Меноше («Опекунство»), Эдуар Бер («Мадемуазель де Жонкьер»), Алекс Лутц («Ги»), Пио Мармай («На свободе»), Жиль Леллуш («Младенец»).

«Лучшую актрису» жюри выберет среди Виржини Эфира, Мелани Тьерри, Леи Дрюкер, Элоди Буше, Сандрин Киберлен, Сесили де Франс и Адели Энель.

В номинации «лучший иностранный фильм» представлены «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны, «Капернаум» Надин Лабаки, «Холодная война» Павла Павликовского, «Девочка» Лукаса Донта, «Ханна» Андреа Паллаоро, «Наши сражения» Гийома Сенеса, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды.

Премия «Сезар» (Cesar), названная в честь скульптора Сезара Бальдачини — автора внешнего вида статуэток, ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о номинантах на всемирно известную кинопремию «Оскар», церемония награждения которой пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе.