В концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда, участвуют музыкальные коллективы «Дорогая Венди», «Омуты и Верфи», «Ч. Ч.», бард Вера Сухомлин и поэтесса Анна Долгарева.

— Как «Дорогая Венди» мы устраивали такой концерт или квартирник несколько лет подряд. Началось на 9 мая, потом решили и 27 января проводить. Стали подтягивать другие группы, потому что интересно над такой темой работать вместе, чувствует и раскрывает ее каждый по-своему. Лично нам нравится петь военные песни, потому, что это песни нашего детства. И то детское, глубокое впечатление еще свежо, — говорит Александра Каплюченко, участница группы «Дорогая Венди».

Александра и ее сестра Ольга неоднократно ездили с концертами в Донбасс.

— Это не столько идея, которая приходит и над ней начинаешь работать, сколько потребность петь такого рода материал. Как раз с программой к 9 мая мы в 2016-м ездили на Донбасс. Но для них мы добавили еще энергичных, вдохновляющих песен, — говорит Александра. — Сделали такие вещи, под которые обычно нам люди подпевали в плацкартах, когда мы на гастроли по России ездили. В питерскую программу мы тоже берем не только военные песни, но и свои собственные, колыбельные песни, лирические, посвященные городу. А цель — это единение нас как людей одной культуры. На основе общих ценностей. Ну, и желание передать понимание того, что это не наше прошлое, — а наше настоящее тоже. Часть нас

Концерт ко Дню снятия блокады начнется 27 января в 19:00.