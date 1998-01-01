Путин назвал личной заслугой Эрдогана улучшение отношений между обеими странами

, 19:55 Видео 37

Президент России в ходе встречи с турецким коллегой выразил соболезнования в связи с гибелью моряков в Черном море, отметив, что российские спецслужбы сделали все возможное.

Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле в среду, 23 января, отметил его личную заслугу в улучшении отношений между обеими странами.

Путин заявил, что практика регулярных встреч, которую поддерживают оба лидера государств, дает положительные результаты. В качестве примера президент РФ рассказал о взаимном товарообороте, который за десять месяцев 2018 года вырос больше, чем за весь 2017 год.

Также Путин отметил рост российского туристического потока в республику за прошлый год на 30%, что составило «рекордную цифру» — шесть миллионов человек.

— Это говорит о том, как граждане наших стран воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому, что Вы уделяете этому очень много времени, — сказал Путин, обращаясь к Эрдогану.

Глава российского государства добавил, что Москва и Анкара продолжают реализацию масштабных проектов — «все идет по плану».

Кроме того, обе страны работают над обеспечением региональной безопасности, в частности, активно сотрудничают по сирийскому урегулированию.

Российский президент также выразил соболезнования относительно недавнего трагического инцидента в Черном море, при котором погибли 16 турецких моряков.

— Я хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью турецких граждан. Инцидент произошел за пределами нашего территориального моря — в нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой. И наши службы, действительно, среагировали достаточно оперативно, сделали все для того, чтобы спасти людей, — сказал Путин.

Эрдоган прибыл в Москву с рабочим визитом в сопровождении представительной делегации, в которую вошли в том числе глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и другие главы ведомств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду не исключил, что переговоры могут затянуться до позднего вечера.

В преддверии встречи президентов стороны отмечали, что сирийское урегулирование станет одной из главных тем переговоров.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Россия и Турция добились прогресса в урегулировании конфликта в Сирии.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

20:30
ОНФ отчитался о проверке школ Кузбасса на предмет голодных обмороков у детей
20:18
Петербуржцы подвергли дочерей гендерной дискриминации в соцсетях
20:06
Правительство решило отложить обсуждение изменения тарифов на электричество
19:55
Путин назвал личной заслугой Эрдогана улучшение отношений между обеими странами
19:40
Мать угонщика самолета замечала странности в поведении сына — интервью
19:31
Спортсмены вручили автору доклада о допинге иск на 6 миллионов долларов
19:26
В Приморье проверят школу после лекции о жизни на зоне
19:14
Режиссера «Богемской рапсодии» вновь обвинили в педофилии
19:02
Новый туристический маршрут: «Золотое кольцо Боспорского царства»
18:57
Мадонна сделала пластику и стала похожа на Ларису Гузееву — фото
18:43
Шнурова опять вызвали на бой — чемпионка мира по боксу вступилась за Волочкову
18:32
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
18:29
Диспетчеру теплосети предъявлены обвинения в гибели двух человек от кипятка в кафе в Петербурге
18:19
Стали известны номинанты на премию «Сезар»
18:09
«Как же мне страшно»: последнее сообщение футболиста «Кардиффа» перед вылетом
18:04
Идеальный ледяной круг на реке в Финляндии — завораживающие кадры
17:56
Волочкова разозлила пользователей сети очередным «голым» шпагатом
17:46
Беспилотники привлекли к очистке реки от завалов в Хабаровском крае
17:44
Омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за сообщений о голодных обмороках детей
17:35
«Лизу невозможно обыграть в домино!» — Галкин пожаловался на азартную дочь

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Партнеры канала

Из Блока на Мальдивы!

Даже в век высоких технологий миром продолжает править любовь! В предвкушении самого романтичного праздника ресторан Блок подготовил незабываемый подарок для любимых гостей!

Общество