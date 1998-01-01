Путин назвал личной заслугой Эрдогана улучшение отношений между обеими странами

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле в среду, 23 января, отметил его личную заслугу в улучшении отношений между обеими странами.

Путин заявил, что практика регулярных встреч, которую поддерживают оба лидера государств, дает положительные результаты. В качестве примера президент РФ рассказал о взаимном товарообороте, который за десять месяцев 2018 года вырос больше, чем за весь 2017 год.

Также Путин отметил рост российского туристического потока в республику за прошлый год на 30%, что составило «рекордную цифру» — шесть миллионов человек.

— Это говорит о том, как граждане наших стран воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому, что Вы уделяете этому очень много времени , — сказал Путин, обращаясь к Эрдогану.

Глава российского государства добавил, что Москва и Анкара продолжают реализацию масштабных проектов — «все идет по плану».

Кроме того, обе страны работают над обеспечением региональной безопасности, в частности, активно сотрудничают по сирийскому урегулированию.

Российский президент также выразил соболезнования относительно недавнего трагического инцидента в Черном море, при котором погибли 16 турецких моряков.

— Я хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью турецких граждан. Инцидент произошел за пределами нашего территориального моря — в нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой. И наши службы, действительно, среагировали достаточно оперативно, сделали все для того, чтобы спасти людей , — сказал Путин.

Эрдоган прибыл в Москву с рабочим визитом в сопровождении представительной делегации, в которую вошли в том числе глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и другие главы ведомств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду не исключил, что переговоры могут затянуться до позднего вечера.

В преддверии встречи президентов стороны отмечали, что сирийское урегулирование станет одной из главных тем переговоров.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Россия и Турция добились прогресса в урегулировании конфликта в Сирии.