Путин назвал личной заслугой Эрдогана улучшение отношений между обеими странами

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле в среду, 23 января, отметил его личную заслугу в улучшении отношений между обеими странами.
Путин заявил, что практика регулярных встреч, которую поддерживают оба лидера государств, дает положительные результаты. В качестве примера президент РФ рассказал о взаимном товарообороте, который за десять месяцев 2018 года вырос больше, чем за весь 2017 год.
Также Путин отметил рост российского туристического потока в республику за прошлый год на 30%, что составило «рекордную цифру» — шесть миллионов человек.
—
Глава российского государства добавил, что Москва и Анкара продолжают реализацию масштабных проектов — «все идет по плану».
Кроме того, обе страны работают над обеспечением региональной безопасности, в частности, активно сотрудничают по сирийскому урегулированию.
Российский президент также выразил соболезнования относительно недавнего трагического инцидента в Черном море, при котором погибли 16 турецких моряков.
—
Эрдоган прибыл в Москву с рабочим визитом в сопровождении представительной делегации, в которую вошли в том числе глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и другие главы ведомств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду не исключил, что переговоры могут затянуться до позднего вечера.
В преддверии встречи президентов стороны отмечали, что сирийское урегулирование станет одной из главных тем переговоров.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Россия и Турция добились прогресса в урегулировании конфликта в Сирии.