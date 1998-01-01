«У меня проблемы»: Собчак сделала заявление после драки Виторгана с Богомоловым

Журналистка Ксения Собчак прервала молчание после драки, случившейся в московском кафе 21 января, между ее мужем Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

— Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата, — написала Собчак в Telegram.

Ранее Пятый канал сообщал, что Виторган и Богомолов, предположительно, подрались из-за слухов о романе журналистки с режиссером. Актер нагрянул в заведение «Кофемания», когда узнал, что его жена проводит там время за чаепитием с Константином Богомоловым. Максим Виторган вывел режиссера на улицу и нанес ему удар по лицу. По некоторым данным, в результате драки у Константина Богомолова оказался сломан нос.