49-летняя жительница Великобритании Паскаль Селлик объявила о своем намерении выйти замуж за пуховое одеяло, сообщает Teleprogramma.pro.

Художница из графства Девоншир объяснила свой выбор «неординарного» спутника жизни тем, что одеяло никогда ее не подводит. Всегда при необходимости оказывает поддержку и умеет отлично обниматься.

Facebook @pascalepauly.sellick

«Невеста» заявляет, что испытывает к своему избраннику теплые чувства и даже собирается пригласить гостей, которые смогут быть свидетелями зарождения этого союза. Свадебным нарядом выбраны ночная сорочка, халат и пушистые домашние тапки.

Церемония назначена на 10 февраля. Дресс-код — пижамы. Гостям рекомендовано брать с собой плюшевые игрушки и бутылки с теплой водой в качестве грелок.

Ранее Пятый канал сообщал, что экс-солистка «Миража» Светлана Разина впервые рассказала о своей тайной свадьбе. Исполнительница показала своего новоиспеченного супруга и дом, в котором они теперь живут всей своей семьей. А еще там четыре собаки, семь кошек и даже лиса.