В сети сомневаются, что Богомолова избил именно Виторган

В сети не утихают страсти вокруг драки Максима Виторгана и предполагаемого любовника Ксении Собчак, Константина Богомолова. Скандальное видео инцидента, опубликованное на YouTube, вызвало вопросы у ряда пользователей.

Многие заподозрили, что режиссера избил не муж Ксении, а кто-то другой. На мысли о «таинственном наемнике» юзеров натолкнули очевидные нестыковки, сообщает Дни.ру. «Следователи» заметили, что Виторган заходит в кафе в синей куртке, без шапки и перчаток, а выходит уже в черном пуховике и с головным убором. Кроме того, виновник драки кажется «высоким громилой», даже по сравнению с очень немаленьким Виторганом.

Казалось бы, тайна раскрыта, однако сам пострадавший признал, что повреждения нанес именно супруг скандальной телеведущей.

Ранее Пятый канал сообщал, что поступок Виторгана вызвал уважение у депутата Госдумы Виталия Милонова.