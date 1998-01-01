«Правильно, что дал в морду!»: Милонов о драке между Виторганом и Богомоловым

Поступок актера Максима Виторгана, который ударил по лицу режиссера Константина Богомолова после «чайных посиделок» с его супругой Ксенией Собчак, вызывает уважение. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Я не был свидетелем этих разборок, но если Богомолов пытался приставать к его жене, то он правильно сделал, что дал ему в морду. Так и должно быть. Показал себя, как мужик, — сказал Милонов.

По мнению депутата, после произошедшей драки Виторган станет вызывать в глазах общественности только уважение.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак призналась, что у нее сейчас имеются проблемы, однако журналистка не пояснила, о чем конкретно идет речь. Максим Виторган, в свою очередь, ситуацию пока никак не прокомментировал. Также по-прежнему предпочитает оставаться в тени и Константин Богомолов, которому, предположительно, Виторган сломал нос.