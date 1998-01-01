Репортаж: Новые подробности по делу о загадочной смерти в СИЗО предпринимателя Пшеничного

В распоряжении программы «Известия» оказались новые документы по делу Валерия Пшеничного. Петербургский бизнесмен погиб в СИЗО. Его подозревали в хищении 100 миллионов рублей при работе над макетом подлодки «Варшавянка». В официальную версию смерти, суицид, семья Пшеничного не верит и уже год пытается доказать — его пытали и убили. Результаты новых экспертиз это подтверждают.

— Я опасаюсь за свою жизнь и жизнь оставшихся членов моей семьи, — рассказывает сын Пшеничного во время Skype-включения.

Опасения понять можно — 5 февраля прошлого года отец этого молодого человека скончался при странных обстоятельствах.

Тело предпринимателя обнаружили в камере следственного изолятора в петле, на шее следы от порезов, на теле — ожоги, 16 электрометок. Сотрудники СИЗО так объяснили эту кровавую сцену: бизнесмен якобы сам бил себя током, вырвал шнур из настольной лампы. Порезы, тоже дело рук жертвы: достал кроссовок, вытащил стальной супинатор, который он использовал в качестве ножа. Ну, а шнурок вынул из куртки.

Уже тогда родные заявили — этот человек не мог покончить с собой.

— Я поняла, что его просто убили. Я это поняла с самого начала, потому что он этого (самоубийства — прим. ред.) не мог сделать никогда, — объясняет супруга Пшеничного.

Спустя год, родственники решились опубликовать все собранные документы. Это сотни страниц, но за казенными фразами просматривается жуткая история. Не нужно быть экспертом что бы отличить извлеченный из кроссовка кусок железа от, как пишут в документе, «ножа изготовленного кустарным способом», проще говоря — заточки. Вторую, не менее важную деталь, разглядеть можно только под микроскопом: шнурок, ставший петлей, не имеет ни какого отношения к вещам погибшего.

— Шнурок, на котором все произошло, не из его куртки. Еще более интересно, что он к нему даже не прикасался, — рассказывает Денис Пшеничный.

Получается, либо Пшеничный сумел завязать петлю и накинуть себе на шею, не прикасаясь к ней, либо ее кто-то принес. Но в камере никого не было — заверял глава петербургского ФСИН.

Подтверждающие эти слова видеозаписи камер наблюдения приложены к материалам дела. Такое «кино» изготовить проще простого, говорят те, кто защищает права заключенных

— Сотрудниками могли быть ФСИН предоставлены записи за другой день. По тем методическим рекомендациям, которые существуют, видеоархивы должны сохраняться с использованием видеокодеков, запрещающих потоковое видео, но сплошь и рядом это требование нарушают, — объясняет правозащитник Леонид Крикун.

Бизнесмен попал за решетку поле того как написал заявление на своего партнера, Андрея Петрова. Вместе они взялись за крупный госзаказ, разрабатывали 3d-модель подводных лодок типа «Варшавянка» для министерства обороны. Со счетов компании испарились 100 миллионов бюджетных денег. Петрова арестовали, но неожиданно подозреваемый идет на сделку со следствием и обвиняет во всем Пшеничного. Бизнес-партнеры меняются местами: один знакомится с сокамерниками, второй выходит под подписку о невыезде, гуляет с семьей и даже навещает жену погибшего.

— Мы общаемся с женой Пшеничного, она уверяет, что вы вчера приходили. Вы что-то хотели?

— Нет, я не приходил, — отвечает Петров, поспешно скрываясь в парадной.

А спустя еще три месяца, по словам Пшеничного-младшего, дело в отношении Петрова приостанавливают в связи с тяжелой болезнью обвиняемого. Хворает он явно «сильно».

На любительской записи человек очень похожий на Андрея Петрова участвует в мотопробеге. На другом видео с камер наблюдения, чуть ли не с кулаками бросается на сотрудницу фитнес клуба. Следователи очень хотят раскрыть преступление о мошенничестве, но вот загадочную смерть бизнесмена в камере — нет.

— Следователь, который сейчас ведет это дело сказал, что прошло уже достаточно много времени и практически уже невозможно найти убийцу моего отца, — рассказывает Денис Пшеничный.

Денис Пшеничный намерен продолжать искать правду и добиваться снятия всех обвинений с отца.

Ранее Пятый канал рассказывал о смерти в СИЗО актера Михаила Фатеева, который подозревался в развратных действиях.