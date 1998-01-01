Нешуточная драка покупателей с охранником магазина попала на видео

, 9:15 Видео 501

Конфликт произошел из-за того, что посетители якобы заступились за юношу, которого сотрудники супермаркета заперли в подсобном помещении.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Вконтакте @kon_vk

В соцсети появилось видео драки между охранником супермаркета и посетителями. Видео опубликовал один из очевидцев происшествия.

На кадрах видно, как покупатели пытаются выяснить у сотрудника магазина, на каком основании одного из посетителей заперли в подсобном помещении. Однако охранник общаться с агрессивными молодчиками, чем еще больше раззадоривает группу мужчин. После нескольких взаимных оскорблений между ними и сотрудником магазина начинается драка.

Ранее Пятый канал сообщал, как ссора покупателей в одном из магазинов Петербурга закончилась стрельбой.

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