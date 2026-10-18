Вера в чудеса и кровавые расправы: тайны запрещенной общины баталхаджинцев*

И вот сейчас, на пороге возможной кульминации, наступает очень сложное время.

Понимая, что дальше содержать киевский режим слишком дорого, наши оппоненты могут перевести конфликт в сторону диверсий и терактов. И признаки этого есть: растет число подростков, которых обманом или за деньги заставили совершить теракт или диверсию. В 2026 году число задержанных увеличилось более чем в два раза, по данным Следственного комитета. Школьники — благодатный контингент для вербовки.

Другая такая среда — религиозная. И мы видели, как пышно подобная практика расцвела в 90-е, во время «битвы за Кавказ». По данным МВД, боевиков в то время финансировали более шестидесяти международных террористических организаций, около ста иностранных фирм и десяток банковских групп. Но на наши сигналы Западу, мол, это же финансирование терроризма, остановите их — отмахивались: «Какие террористы? Борцы за свободу!»

Все изменило 11 сентября. После той атаки сами американцы «прозрели» и поняли, что не все НКО полезны. Америка стала нашим союзником тогда и помогла закрыть с дюжину псевдообщественных организаций.

Например, «Благотворительный международный фонд» (Benevolence International Foundation), который помогал еще моджахедам в Афганистане. А потом стал передавать средства другим боевикам на Балканах, в Чечне. После 11 сентября его прикрыли.

Или Global Relief Foundation — еще одна американская, причем по документам «благотворительная», структура. Боевикам она передавала деньги и медицинское оборудование. Через ее сайт вели и набор добровольцев. В 2001 году американцы поняли, что от США там только адрес регистрации в штате Иллинойс, и фонд прикрыли.

Британский HALO Trust — вот на них американцы тогда не решились наложить санкции, а мы признали их деятельность нежелательной. По документам, они помогают разминировать зоны конфликтов. Принцесса Диана их поддерживала, как и другие знаменитости. А в руководстве фонда, ну такое совпадение, сплошь бывшие спецназовцы и кадровые разведчики. Фонд создан в 1988 году для работы в Афганистане, на постсоветском пространстве, в Чечне, в Африке. Постепенно от тактики работы после конфликтов они перешли к работе прямо во время столкновений.

Ну и, как вы догадываетесь, добрые британские гуманитарщики сейчас на Украине. Штат — полторы тысячи человек.

То есть у России опыт «общения» с подобными добродетелями есть. И, исходя из этого опыта, превентивно начинается профилактическая работа.

В нескольких регионах прошли обыски, в том числе в Петербурге у саентологов*. Их организация уже давно признана нежелательной. Но она никуда не делась, а прикрылась фондом по защите детей от наркотиков и алкоголя. Кроме продвижения собственно учений Рона Хаббарда, собирали паспортные данные подростков, выясняли их материальное положение и круг общения. Тех, кто прошел отбор, приглашали на тренинги в США, ЮАР и Грузию. Для чего? Для вербовки?

Также на этой неделе Верховный суд признал террористической организацией «Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева»**. Иск подавал генпрокурор, что говорит о значимости события.

«Баталхаджинцы»** — настолько своеобразная структура, что о ней следует поговорить подробнее. Она «наследила» в большом количестве терактов, начиная с подрыва «Невского экспресса» и заканчивая нападением на «Крокус Сити Холл». Кореесмондент «Известий» Леонид Китрарь отправился туда, откуда движение берет истоки, на Кавказ.

Заказные убийства, торговля оружием и взрывчаткой, громкие теракты, многомиллиардный бизнес и связи по всему миру. Запрещенная в России террористическая организация Батал-Хаджи Белхороева, или просто «баталхаджинцы», — это не просто ОПГ (организованная преступная группировка).

«Дома, которые находятся на тех холмах, — родовое село Батал-Хаджи Белхороева, Сурхахи. Почти три четверти жителей здесь — его последователи, но самое интересное — почти все они близкие родственники и ведут свой род от самого Белхороева. А это кладбище, по сути, тоже родовое. Здесь могила Батал-Хаджи и четырех его сыновей», — рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Еще неделю назад попасть сюда даже туристом было, мягко говоря, непросто. Не говоря уже о съемке. В лучшем случае местные невежливо заставили бы уехать. Сейчас, после признания баталхаджинцев террористами, тут пусто. Все сидят по домам и, очевидно, боятся быть задержанными.

Не так давно последователи этой же группировки, кажется, не боялись ничего. По разным подсчетам, их от пяти до 50 тысяч по всему миру. Почти в каждом из самых страшных терактов последних 20 лет отчетливо был виден след, приводивший сюда, в Сурхахи.

В 2007 и 2009 годах произошли крушение и подрыв «Невского экспресса».

«Людей эвакуировали в течение 15 минут, но я там пока один был. Потом позднее бригада подошла, они начали помогать. Там людей эвакуировать… Ну, молодцы там ребята», — рассказал проводник поезда «Невский экспресс» в 2009 году Мохубат Гаджиев.

Десятки погибших. Ответственность взял на себя боевик террористического «Имарата Кавказ»*** Саид Бурятский. В его банду входили сразу девять братьев Картоевых. Они участвовали в планировании теракта, устанавливали взрывные устройства. В итоге бандитов взяли, а главаря ликвидировали. Что характерно, во время штурма одного из домов видного члена баталхаджинцев.

А это страшный теракт в «Крокус Сити Холле». Больше 150 погибших и 600 раненых.

«То есть это же воронка такая узкая, „Крокус“ был, где перекрыты входы. Террористы заходят в зал, поджигают занавес. Причем поджигают занавес в очень конкретном месте, где находится служебный выход», — поделился с нами очевидец событий в «Крокус Сити Холле» Иван Поморин.

Самих террористов задержали в тот же день. А потом следствие выяснило, что в руках убийц были автоматы, проданные баталхаджинцами. На Кавказе их считали одними из крупнейших поставщиков оружия.

«Я ему сказал: у меня есть автомат, если надо, продам. Он сказал: нормально будет».

«То оружие, которое он продавал, оказалось в «Крокус Сити Холле», — следует из материалов допроса.

На этих кадрах — кровавая расправа с Ибрагимом Эльджаркиевым. Он возглавлял отдел по борьбе с экстремизмом в Ингушетии и очень близко подобрался к главарям группировки. В убийстве обвинили баталхаджинцев, и поэтому следом киллеры напали уже на свидетеля нового дела. Расстреляли в собственном автомобиле. Следствие замедлилось, но всех причастных к обоим преступлениям задержали.

Главари — прямые потомки Батал-Хаджи Белхороева — не просто чувствовали себя безнаказанно. Их непогрешимость и вседозволенность — основа существования всей группировки, которая верит, что сам основатель течения творил чудеса, становился невидимым, умел переноситься через пространство. Здесь верят, что сверхспособности передались и его потомкам. Рядовым же членам даже жениться и выходить замуж разрешено только за баталхаджинцев.

«Вот у тебя там сын должен жениться из-за этого вирда только, если нет, то опять тебя исключат. Заплатишь — может, тогда вернут», — рассказал Хаджабикар Картоев.

Хаджабикар Картоев сам когда-то состоял в баталхаджинцах. Потом один из его сыновей нарушил правила группировки и бесследно исчез. Нашли только машину. Второго сына по тем же причинам просто расстреляли прямо в поселке, в нескольких сотнях метров от дома.

«Я услышала эти выстрелы. Недалеко от охоты напрямую, около двух километров. Я услышал, думаю: ну, вроде как прекратилось вот это вот. И мне потом позвонили, говорят: сына, говорят, расстреляли», — рассказал Хаджабикар Картоев.

Так проходит обряд исключения из баталхаджинцев. Чаще всего — через смерть. Сам Хаджабикар тоже исключен. Но его не тронули. Видимо, в назидание другим.

Этот мужчина все еще состоит в секте. Он просил не показывать его лицо, поскольку каждое его слово может стать основой приговора.

«Если идет речь об исключении, во-первых, есть люди, которые руководят этим вопросом, и у этих людей есть свои или свободные доносчики, которые хотят утвердиться в этой системе с помощью донесения», — рассказал Ахмад.

Белхороевы — потомки Батал-Хаджи — такими строгими правилами не связаны. Ильяс Белхороев**** спокойно ездил за границу. После начала СВО перебрался в Европу, формально вступил в батальон имени Дудаева и хвастался, что спонсирует Украину.

«Мне была поручена роль снабжения батальона», — заявил Ильяс Белхороев.

К тому времени он уже числился в международном розыске, но в 2022 году Интерпол исключил его фамилию из базы.

«Это и есть плацдарм, целевая аудитория наших врагов. Антироссийская секта, которая, в принципе, идеологию имеет антироссийскую, антиправославную. Русских они исторически ненавидят», — разъяснил исламовед, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Ильяс Белхороев погиб в польской тюрьме. Причина смерти до сих пор не установлена. Его брат Адам все еще за пределами России. По одной из версий, именно он планировал пути отхода для убийц российского генерала Кириллова. Они ночевали в квартире баталхаджинцев в Москве.

Европейские спецслужбы любят работать с такими выходцами с Кавказа. Британцы уже больше двадцати лет холят и лелеют Ахмеда Закаева*** — в 1990-х годах одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»**. Главная его заслуга — бесконечные предложения передать регион под контроль Запада.

«В будущем Чеченская Республика Ичкерия должна находиться под международным протекторатом хотя бы пять лет. Десять лет. Не знаю, сколько это займет», — заявлял Ахмед Закаев.

Еще один террорист — Зелимхан Хангошвили**** — тоже жил под защитой Запада, в Германии. Друг Шамиля Басаева, именно он организовал нападение на Ингушетию в 2004 году. Баталхаджинцы тогда молчаливо его поддержали: знали, что планируется убийство десятков людей, в том числе в больницах и мечетях, и с удовольствием стали зрителями кровавой расправы.

Хангошвили убили в его же квартире. А потом при обыске там обнаружились огромные запасы наличности.

«Британия, например, американские спецслужбы тоже не гнушаются никоим образом. Уже порядка двухсот лет она работает со всеми радикальными, экстремистскими, нацистскими и прочими движениями, которые так или иначе в Центральной Азии и на Ближнем Востоке могут послужить интересам», — заявил подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.

На Западе же оседают деньги, скапливаемые группировками. У баталхаджинцев это миллиарды. Причем, скорее, долларов. Они полноводной рекой текут из Магадана — с нелегальной добычи золота. Из Якутии — с нелегальной добычи алмазов. Ибрагима Точиева задержали с драгоценными камнями, и он объяснил, какие порядки в таких бригадах.

«Чего-то не хватило в тайнике, и убили, получается. Я его фамилию не знаю. Сергей его звали. Сварщик обыкновенный», — рассказал Ибрагим Точиев.

В Центральной России баталхаджинцы похищали людей, вымогали квартиры. Вот задержание пятерых братьев Муцольговых, которые специализировались на обмане ветеранов СВО. Силовики нашли тайники со взрывчаткой и оружием.

В родной Ингушетии баталхаджинцы в какой-то момент сумели влезть буквально во все структуры власти. Среди их друзей был, например, председатель областного суда Алик Ярыжев. По версии следствия, он выносил нужные приговоры, например, оправдал баталхаджинцев за незаконный оборот оружия.

Каждый баталхаджинец должен был приносить деньги и платить своеобразный налог — десять процентов от дохода в общую кассу, по сути, лично потомкам Белхороева. Но в результате многолетней работы спецслужб баталхаджинцы планомерно теряли влияние как в стране, так и в республике. И теперь, после признания группировки террористической, подобный налог будет автоматически приводить к уголовному преследованию всех, кто его платит.

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* — организация признана нежелательной на территории РФ.

** — террористическая организация, ее деятельность запрещена на территории страны.

*** — внесена в перечень террористов и экстремистов.

**** — внесен в перечень террористов и экстремистов.