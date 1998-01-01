Актер из комедии «Тупой и еще тупее—2» скончался при загадочных обстоятельствах

Талантливый актер и сценарист Кевин Барнетт скончался во время отдыха в Мексике. Сообщение о его смерти появилось в Twitter-канале Last Podcast Network 22 января.

— С тяжелым сердцем сообщаем о кончине Кевина Барнетта. Он принес в нашу жизнь радость, которая стала величайшим подарком, — говорится в публикации.

На последних фотографиях в Instagram 32-летний комик наслаждается мексиканскими каникулами и выглядит абсолютно здоровым. В полиции не называют причин его гибели.

Instagram @fatboybarnett

Российские зрители могли запомнить актера по роли в фильме «Тупой и еще тупее—2». Последним крупным успехом Барнетта стал ситкомом «Рел» на канале Fox, а также телепроекты «Шоу Кармайкла» и «Друзьях людей».

Ранее Пятый канал сообщал, что американского рэпера Криса Брауна задержали в Париже по обвинению в изнасиловании.