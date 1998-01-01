Американского рэпера Криса Брауна задержали в Париже

29-летний американский актер и певец Крис Браун задержан в Париже в понедельник утром, 21 января, по подозрению в изнасиловании, сообщает ТАСС со ссылкой на французский журнал «Клозер».

Как сообщает издание, 24-летняя девушка, имя которой не разглашают, обратилась с жалобой в парижский комиссариат полиции. Заявительница обвинила Криса Брауна, его друга и телохранителя в изнасиловании, которое якобы произошло в ночь на 16 января в одном из отелей.

Правоохранительные органы взяли всех троих под стражу. Парижская прокуратура инициировала расследование.

Ранее Пятый канал сообщил, что спустя десять лет после смерти всемирно известного короля поп-музыки Майкла Джексона его продолжают обвинять в растлении малолетних и изнасилованиях.