Правительство отказалось от очередной заморозки цен на бензин

Правительство не планирует в очередной раз продлевать соглашение о заморозке цен на бензин с нефтяными компаниями. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам Ильи Джуса, поскольку нефтяники добросовестно выполняют свои обязательства, уже в феврале 2019 года компании получат первые выплаты по так называемому обратному акцизу (выплаты собственникам нефтеперерабатывающих заводов, выработавших тот или иной вид топлива — прим. ред.).

После этого, как подчеркнул представитель Козака, в правительстве намерены «проанализировать результаты произведенного налогового маневра».

Ранее Пятый канал сообщал, что с 1 февраля стоимость топлива может увеличиться только на уровне прогнозируемой инфляции.