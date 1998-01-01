Россия «задолжала» Совету Европы около 60 миллионов евро

В Совете Европы рассказали об огромной задолженности Москвы, которая образовалась после отказа от выплаты членских взносов в 2016 году. По информации РИА Новости, эта цифра достигла 60 миллионов евро.

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген сообщил, что организация рассчитывает найти компромисс по возвращению России к работе в ПАСЕ, после выплаты долга в размере 60 миллионов евро. Эта же цифра была названа главой МИД Финляндии Тимо Сойни на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее Пятый канал сообщал, что все переговоры по возвращению России в ПАСЕ зашли в тупик. Стороны не смогли договориться о восстановлении прав российской делегации и порядке выплаты взносов.