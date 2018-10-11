Россия не намерена платить взнос в ПАСЕ

Россия не будет платить взнос в ПАСЕ в 2019 году без полного восстановления прав своей делегации. Об этом стало известно после участия представителей Госдумы и Совфеда в консультациях с руководством европейской организации.

— Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое неучастие, — заявил парламентарий Петр Толстой.

В беседе с журналистами политик подчеркнул, что разногласия между сторонами гораздо глубже экономических. Без России Парламентская ассамблея Совета Европы становится «ущербной» организацией, добавил он.

По информации РИА Новости, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье высказалась за ограниченные полномочия российской делегации, которая может лишь голосовать за судей и генсека. В такой ситуации Москва не видит смысла возвращения в организацию и ее финансирования.

Ранее Пятый канал сообщал, что ПАСЕ рекомендовала Госдуме сформировать делегацию из «шести полов».