Световой сигнал неизвестного происхождения обнаружен в космосе

Международная команда астрономов обнаружила необычное космическое явление: в ядре галактики в 1,7 миллиардах световых лет от Земли зафиксирован транзиент — изменяющий яркость источник света. О находке сообщает сборник научных публикаций arXiv.

Транзиент был обнаружен с помощью специализированной системы, заточенной под поиск таких объектов. Ученые смогли вычислить, что звездная величина транзиента сначала росла в течение 60 дней, а потом затухала около 200 суток. Точно установить источник светового сигнала трудно из-за дальнего расстояния, но у исследователей есть несколько предположений.

Например, колебания могут быть связаны с активностью галактического ядра, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

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