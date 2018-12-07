Совфед разработал проект закона о платной регистрации мобильных телефонов

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Члены парламента надеются, что их инициатива решит проблему с кражей смартфонов, а также поможет выявлять преступников.

Фото: www.globallookpress.com

Совет Федерации разработал законопроект о платной регистрации мобильных телефонов, сообщает РБК.

Согласно проекту, с 1 февраля 2020 года в России предлагается ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). При этом речь идет не только о телефонах, а также и о планшетах и ноутбуках.

Отмечается, что инициатива обяжет регистрировать гаджеты производителей и импортеров. Физические лица, в свою очередь, смогут оформить регистрацию смартфонов, купленных за границей, на сайте Госуслуг.

Авторами законопроекта являются заместитель главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова и группа парламентариев. Они надеются, что новые правила решат проблему с кражами мобильных устройств и помогут легче выявлять преступников.

Ранее Пятый канал сообщал, что цена обязательной регистрации гаджетов составит 100 рублей.

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