Совфед разработал проект закона о платной регистрации мобильных телефонов

Совет Федерации разработал законопроект о платной регистрации мобильных телефонов, сообщает РБК.
Согласно проекту, с 1 февраля 2020 года в России предлагается ввести платную регистрацию всех мобильных устройств
Отмечается, что инициатива обяжет регистрировать гаджеты производителей и импортеров. Физические лица, в свою очередь, смогут оформить регистрацию смартфонов, купленных за границей, на сайте Госуслуг.
Авторами законопроекта являются заместитель главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова и группа парламентариев. Они надеются, что новые правила решат проблему с кражами мобильных устройств и помогут легче выявлять преступников.
Ранее Пятый канал сообщал, что цена обязательной регистрации гаджетов составит 100 рублей.