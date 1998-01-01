Преступники убили ветерана Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей

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Трое подозреваемых ранее ограбили 97-летнюю женщину, а позже пришли за оставшимися сбережениями.

Фото, видео: СК РФ

Трое молодых людей подозреваются в ужасающем своим цинизмом и жестокостью преступлении — 10 января, по версии следствия, они влезли в дом 97-летнего ветерана Великой Отечественной, убили ее и забрали 20 тысяч рублей. Дерзкое преступление произошло в селе Курсавка Ставропольского края.

Следователи установили, что это не первый их визит в дом ветерана войны Надежды Михайловны Стратийчук. Ранее они приходили к ней устанавливать окна и похитили 180 тысяч рублей. Сейчас их добычей стали оставшиеся сбережения Стратийчук — 20 тысяч, отложенные на похороны.

На видео, предоставленном СК РФ, безжалостные грабители выглядят потерянно. Тем не менее, их признания поражают.

— Бабушка говорит, не трогайте меня, я отдам вам все. Была в растерянности, она указала на шкаф, я открыл шкаф, взял пакет, какую-то красную папку и вышел в дверь, — рассказывает один из преступников.

— Я даже не знаю, за что ударил, — ответил второй злоумышленник на вопрос правоохранителей о мотивах расправы.

Екатерина Данилова, старший помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю прокомментировала произошедшее.

— В селе Курсавка, вечером, 10 января, неизвестные через окно проникли в домовладение одинокой пожилой женщины, ветерана ВОВ. Накрыли ее одеялом, избили по голове, похитили паспорт, деньги и скрылись. Потерпевшая была госпитализирована, где от полученных травм через два дня скончалась, — так звучит официальная версия произошедшего.

Также СК пояснил, что сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу.

Ранее Пятый канал рассказывал о леденящем душу случае в Харькове — там отец с сыном убили и съели сотрудника полиции.

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