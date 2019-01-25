Петербургские депутаты предлагают наказывать за ложные надписи «эко» и «био»

Петербургские депутаты предлагают штрафовать производителей, неправомерно размещающих на упаковках продуктов питания надписи типа «био», «эко» или «органик». Законопроект подготовили депутаты городского Законодательного Собрания Денис Четырбок и Мария Щербакова.

— Любой покупатель, который пришел в магазин, хочет натуральных и безопасных продуктов, но из-за хитрых уловок и подводных камней нерадивых производителей это желание не всегда осуществимо, — цитирует Четырбока 78.ru.

По словам депутата, особую опасность такой обман представляет для аллергиков.

За неправомерное размещение экомарок законодатели предлагают штрафовать физические лица на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностное лицо — от 25 до 50 тысяч рублей, а коммерсантов — от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее, как сообщал Пятый канал, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил понизить возраст наступления уголовной ответственности за живодерство с 16 лет до 14 лет.