Живодеров предложили наказывать с 14 лет

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Петербургские парламентарии хотят под угрозой уголовной ответственности спасти животных от издевательств.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Петербургские депутаты предлагают ужесточить наказание за живодерство. В частности, понизить возраст наступления уголовной ответственности — вместо 16 лет, как сейчас, до 14.

Многие россияне до сих пор помнят события двухлетней давности. Тогда на всю страну прогремела история о хабаровских живодерках. Девушки снимали на видео изощренные убийства собак и кошек. В итоге подростки получили реальные сроки — но только потому, что им было больше 16.

— За таким жестоким обращением были замечены целые группы подростков. Они осознают свое неправильное поведение, мягко говоря, по отношению к животным. Мы полагаем возможным снизить планку, чтобы уберечь, под угрозой уголовного наказания, (животных — Прим. ред.) от этих групп. От того, чтобы они жестоко обращались с животными и чтобы эти издевательства не выкладывались в сосцети, — заявил Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Инициативу депутатов уже в ближайшие дни намерены рассмотреть в петербургском парламенте. Если документ одобрят, его направят в Госдуму.

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