Небесное ДТП: В Италии при столкновении вертолета и самолета погибли 4 человека

На севере Италии в автономной области Валле д’Аоста в воздухе столкнулись вертолет и легкомоторный самолет, погибли четыре человека. Воздушные судна упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор, передает РИА Новости.
На место крушения прибыли спасатели, которые обнаружили двоих выживших людей. Им потребовалась госпитализация.
Местный новостной портал Tgcom24 опубликовал фото с места происшествия.
La Thuile, incidente tra elicottero e aereo sul ghiacciaio del Rutor #LaThuile https://t.co/SDJvsMWqzR pic.twitter.com/pX034uhaag— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) 25 января 2019 г.
О причинах произошедшего пока не сообщается.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Италия из-за непогоды уходит под воду.