Небесное ДТП: В Италии при столкновении вертолета и самолета погибли 4 человека

, 20:16 21

Двое выживших в авиакатастрофе госпитализированы.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

На севере Италии в автономной области Валле д’Аоста в воздухе столкнулись вертолет и легкомоторный самолет, погибли четыре человека. Воздушные судна упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор, передает РИА Новости.

На место крушения прибыли спасатели, которые обнаружили двоих выживших людей. Им потребовалась госпитализация.

Местный новостной портал Tgcom24 опубликовал фото с места происшествия.

О причинах произошедшего пока не сообщается.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Италия из-за непогоды уходит под воду.

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