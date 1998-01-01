Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» показали в Кремле

Музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» прошел в пятницу, 25 января, в Кремлевском дворце в честь 81-летия поэта и актера Владимира Высоцкого. Это постановка художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова, в которой он выступил и в качестве непосредственного участника действия. Перед началом спектакля режиссер рассказал о работе над проектом.

— Мне захотелось сделать в своем театре спектакль, чтобы попытаться для юных зрителей открыть мир Высоцкого. Это не только один актер, играющий Высоцкого, это образ, который передается от актера к актеру. Я придумал огромную большую пластинку, посадил оркестр вокруг. Все образы как бы набрасываются на эту пластинку и рождается легенда. На сцене мы пытаемся воссоздать мир творчества Высоцкого , — говорит Сергей Безруков.

В постановке Губернского театра роль Владимира Семеновича играет не один актер. Образ Высоцкого рождается из сыгранных на сцене эпизодов его жизни, песен и стихов. Основой для спектакля Сергея Безрукова стали воспоминания современников поэта, малоизвестные факты из жизни, фрагменты его писем и дневников.

В день рождения Владимира Высоцкого 25 января во многих российских городах были организованы памятные мероприятия, импровизированные концерты, спектакли и творческие вечера.

Ранее Пятый канал сообщал, что сын Высоцкого Никита поддержал идею присвоения имени отца аэропорту Магадана.