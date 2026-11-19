Сроки протезирования российских военнослужащих, получивших тяжелые ранения в зоне специальной военной операции, удалось сократить втрое. Сейчас от момента травмы до выписки из медицинского учреждения с готовым протезом проходит в среднем около трех месяцев. Об этом «Известиям» сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва.

С 2025 года в России действует обновленная система протезирования. Она позволяет за несколько недель провести необходимые замеры, изготовить протез и подогнать его под пациента. Одновременно с этим военнослужащие начинают медицинскую реабилитацию.

Для координации работы на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова создали Единый центр протезирования.

«Очереди на обеспечение протезами удалось ликвидировать, а сроки протезирования сократить втрое: в среднем до трех месяцев с момента ранения до выписки военнослужащего с готовым протезом», — рассказала Цивилёва.

Тяжелораненых бойцов бесплатно обеспечивают современными протезами, включая модульные, активные и модели с микропроцессорным управлением.

Действующим военнослужащим также предусмотрена замена культеприемной гильзы до трех раз в год. Ремонт и обслуживание изделий преимущественно проводят по месту службы или проживания. После увольнения вопросы дальнейшего протезирования решаются через государственный фонд «Защитники Отечества».

Восстановление военнослужащих продолжается и после госпитализации. Они могут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях Министерства обороны. При необходимости участника спецоперации разрешается сопровождать одному из членов семьи.

Программы восстановления направлены на улучшение двигательных функций, предупреждение осложнений и оказание психологической помощи.

По словам Цивилевой, медицинскую и медико-психологическую реабилитацию уже прошли около 95% военнослужащих.

«Она (реабилитация — Прим.ред.) включает восстановление двигательных функций, профилактику осложнений и помощь в преодолении посттравматических стрессовых расстройств и тревожных состояний», — уточнила заместитель министра обороны.

С пациентами работают хирурги, терапевты, реабилитологи, психологи и инструкторы лечебной физкультуры.

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