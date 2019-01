В сети появились первые кадры нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

В сети появились кадры «Однажды в Голливуде» — нового фильма от режиссера Квентина Тарантино. Серию фото опубликовало издание Vanity Fair.

В новой картине Тарантино расскажет историю бывшего героя телевестерна Рика Далтона, который пытается адаптироваться к жизни в новом Голливуде конца 60-х. Соседями Далтона станут персонажи с реальными прототипами — режиссер Роман Полански и его жена Шэрон Тейт.

